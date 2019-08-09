СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-09T07:18:34+03:00

Кафе Ханты-Мансийска проверили на доступность для маломобильных горожан. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Претензий нет только к одному кафе

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В Ханты-Мансийске продолжается обследование учреждений торговли на предмет их доступности для маломобильных горожан.

Эксперты оценили организацию безбарьерного пространства в кофейне «Travelers coffee», ресторане «Кинза», кафе «Good Food», а также в торговом центре «Гостиный двор», где планируется открыть сеть предприятий общественного питания. По итогам проверки были названы их плюсы, и недочеты.

Так, у торгового центра «Гостиный двор» создано три парковочных места для инвалидов. Главный вход в здание доступен для маломобильных горожан, имеется пандус, но в дверях требуется понижение порога. На эскалаторе, ведущем в магазин «DNS», отмечена необходимость установки радиокнопки для вызова персонала. Комиссия рекомендовала руководителю магазина «Детский мир» провести в торговом зале реконструкцию пандуса или наклеить резиновое противоскользящее покрытие, чтобы магазин стал удобен и для посещения маломобильными горожанами.

Кофейня «Travelers coffee» в настоящее время недоступна для маломобильных групп населения из-за отсутствия пандуса. По этой же причине невозможно данной категории граждан посетить, расположенный в в этом же здании, офис банка «Открытие». Комиссия рекомендовала владельцам установить пандус или кнопку вызова персонала.

В ресторане «Кинза» зал обслуживания оборудован в соответствии требованиями доступной среды. Однако руководству предприятия общественного питания было рекомендовано провести перепланировку входной группы с понижением порога и оборудовать санузлы в соответствии с потребностями инвалидов.

Все нормы доступности соблюдены в кафе «Good Food». Рабочая группа поблагодарила руководителя учреждения общественного питания за обеспечение его доступности для маломобильных групп населения.

По итогам проверки предприятиям общественного питания установлены сроки для устранения выявленных замечаний, даны консультации и рекомендации руководителям.

ИСТОЧНИК KP.RU