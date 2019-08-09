СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-09T06:58:39+03:00

Погода в Югре 9 августа: облачно и небольшие дожди Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 9 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, на востоке округа +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+16 градусов.

В Сургуте облачно и дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU