Погода в Югре 9 августа: облачно и небольшие дожди
В пятницу 9 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, на востоке округа +18,+23 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+16 градусов.
В Сургуте облачно и дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +16 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU