2019-08-09T06:58:39+03:00
Общество

Погода в Югре 9 августа: облачно и небольшие дожди

Ветер юго-западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 9 августа: облачно и небольшие дождиПогода в Югре 9 августа: облачно и небольшие дождиФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 9 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, на востоке округа +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+16 градусов.

В Сургуте облачно и дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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