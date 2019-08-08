СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-08T16:06:42+03:00

В аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке. Фото с сайта ursn72.ru

Изменить размер текста: A A

Вместе с цветком в печи оказались, фрукты овощи и бахчевые общим весом около 24 килограммов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства, в международном аэропорту Сургута за период с 1 по 7 августа текущего года было досмотрено 11 международных авиарейсов. По результатам карантинного фитосанитарного контроля изъято 23,4 кг запрещенной к ввозу подкарантинной продукции растительного происхождения: фрукты, овощи, бахчевые и укорененное горшечное растение. Подкарантинная продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан. Вся изъятая продукция по заявлению владельцев была уничтожена путем сжигания в спецпечи аэропорта.

В отношении шести владельцев подкарантинной продукции были составлены протоколы об административных правонарушениях

ИСТОЧНИК KP.RU