2019-08-08T16:06:42+03:00
Общество

В аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке

Растение могло быть заражено
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке. Фото с сайта ursn72.ruВ аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке. Фото с сайта ursn72.ru
Изменить размер текста:

Вместе с цветком в печи оказались, фрукты овощи и бахчевые общим весом около 24 килограммов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства, в международном аэропорту Сургута за период с 1 по 7 августа текущего года было досмотрено 11 международных авиарейсов. По результатам карантинного фитосанитарного контроля изъято 23,4 кг запрещенной к ввозу подкарантинной продукции растительного происхождения: фрукты, овощи, бахчевые и укорененное горшечное растение. Подкарантинная продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан. Вся изъятая продукция по заявлению владельцев была уничтожена путем сжигания в спецпечи аэропорта.

В отношении шести владельцев подкарантинной продукции были составлены протоколы об административных правонарушениях

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кондинца на сайте объявлений обобрали мошенники
Два югорских посёлка остаются подтопленными
Больше ста километров дорог отремонтируют в Югре
В Урае инспекторы ДПС будут проверять водителей на трезвость
Югорские парашютисты стали трехкратными чемпионами России
В Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детей
В Югре увеличены выплаты на проезд школьникам, детсадовцам и студентам
В Нижневартовске задержали двух мелких взяточников
Жителей Нефтеюганска ждут в «Жемчужине Югры» на День физкультурника
В Урае преображается сквер «Гнездо»
Нехватку мест в детских садах Нижневартовска решат за счёт оптимизации
Поздней ночью в Нягани сгорел многоквартирный жилой дом
Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму
В минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек
В почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции
Югорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублей