Кондинца на сайте объявлений обобрали мошенники

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-08T15:55:07+03:00

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В дежурную часть полиции Кондинского района с заявлением о мошенничестве обратился местный 58-летний мужчина.

Полицейским мужчина рассказал, что весной текущего года в Интернете на сайте производственного предприятия он нашел информацию о продаже необходимой ему запасной части для грузового автомобиля. Кондинец оставил заявку, после которой ему позвонили сотрудники фирмы и обговорили условия заказа, после чего выставили счет и заключили договор купли-продажи. Покупатель оплатил 50% стоимости запчасти, сумма составила 30 тысяч рублей. Однако, к назначенной в договоре дате, приобретённая деталь покупателю не пришла.

Некоторое время пострадавший пытался вернуть уплаченные деньги, неоднократно звонил на предприятие, где его заверяли, что деньги будут возвращены и предложили написать письменное обращение. Отправив претензию по почте, письмо вернулось к адресату с пометкой об отсутствии данного адреса. На телефонные звонки лже-сотрудники перестали отвечать, а сайт предприятия был заблокирован. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU