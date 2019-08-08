СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-08T15:52:14+03:00

Два югорских посёлка остаются подтопленными. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Два поселка Березовского района Саранпауль и Хурумпауль по-прежнему остаются в зоне затопления. 31 июля 2019 при возникновении угрозы подтопления этих двух населенных пунктов, туда была направлена поисково-спасательная группа «Центроспас-Югории» для оказания помощи населению и мониторинга уровня воды.

Со слов заместителя начальника поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-Югория» Андрея Мясникова, специалисты эвакуировали жителя одного из домов из-за подтопления. Дежурство спасателей в Хурумпауле организовано круглосуточно.

Напомним, 2 августа 2019 года введен режим чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Саранпауль в связи с паводком. По состоянию на утро 6 августа, уровень воды составляет 1119 см, критический уровень превышен на 17 см.

По данным Территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», наблюдается отрицательная динамика, различной интенсивности.

Заметим, что в селе Саранпауль подтоплено 26 земельных участков с огородами и один дом. Количество населения проживающего на подтопленной территории 59 человек, из них 10 детей. В деревне Хурумпауль подтоплен один участок и один дом.

ИСТОЧНИК KP.RU