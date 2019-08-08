2019-08-08T14:54:32+03:00
Общество

Больше ста километров дорог отремонтируют в Югре

Работы идут от Ханты-Мансийска до границ со Свердловской областью
Алена Кульмухаметова
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Больше ста километров дорог отремонтируют в ЮгреБольше ста километров дорог отремонтируют в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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Ход ремонтных работ на одной из транспортных артерий проинспектировали в Югорске. Работы близки к финишу. Ремонт на этом участке ведёт филиал компании «Северавтодор».

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок провел выездную инспекцию строящихся и ремонтируемых объектов транспортной инфраструктуры от Ханты-Мансийска до границы со Свердловской областью.

Проинспектированы участки дорог Ханты-Мансийск – Талинка, Советский – Ловинское месторождение и п. Коммунистический – Унъюган.

- Все объекты в работе, подрядчики работают в соответствии с требованиями государственных контрактов. Есть небольшие замечания, но для этого мы и приехали, чтобы где-то поправить, подсказать - отметил Константин Гребешок.

В Югорске комиссия проверила качество ремонта объездной дороги. На 7-километровом участке от въезда в город со стороны Советского до выезда на Пионерский будут выполнены работы по выравниванию покрытия проезжей части.

Особое внимание проверяющие уделили автодорожной стройке Коммунистический – Унъюган. Эта трасса вдвое сократит расстояние до Нягани для автомобилистов из Югорска и Cоветского района. Работы обещают закончить до конца октября 2019 года.

На этом улучшение дорожного полотна западной части округа не закончится. Выделены средства на реконструкцию дороги Югорск – Таежный. Проект предполагает расширение автотрассы и полную замену участков с бетонными плитами на асфальтовое полотно. Начало работ запланировано на следующий год.

В Ханты-Мансийске дорожники приступили к ремонту объездной дороги, которая является одной из важных транспортных артерий Югры. Стоимость работ по контракту составит 317 млн рублей.

Всего в Югре в период 2019-2020 гг. по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нормативное состояние 102,354 км автомобильных дорог. В 2019 году планируется ввод 73,617 км, в 2020 – 28,737 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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