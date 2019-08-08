СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-08T14:34:04+03:00

Березовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя с.Сосьва. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В Урае инспекторы ДПС будут проверять водителей на трезвость

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В предстоящие выходные дни с восьми вечера до полуночи 10 и 11 августа на территории города Урая будет проводиться профилактическое мероприятие «Допинг – контроль» по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.Об этом сообщает Госавтоинспекция Урая.

Жителей и гостей города призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. В случае если есть информация о выезде или движении нетрезвого водителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по номеру 02. Необходимо назвать марку, гос. номер и направление движения автомобиля, сделать это можно анонимно.

Отметим, что накануне Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя села Сосьва. Мужчина, будучи пьян, сел за руль автомобиля и насмерть сбил 46-летнего мужчину в посёлке Ломбовож

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU