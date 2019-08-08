2019-08-08T13:36:04+03:00
Происшествия

В Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детей

Все они получили травмы и оказались в больнице
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детейВ Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детейФото: Татьяна Коркина
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Все дорожно-транспортные происшествия с детьми случились во вторник, 6 августа, во дворах жилых домов. Водители сбили мальчика и двух девочек.

Как сообщает Госавтоинспекция Сургута, около 12:45 в жилой зоне по улице 30 лет Победы, 43 водитель «Тойота Камри» сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчишка выехал на проезжую часть дворового проезда из-за стоящего вдоль дороги транспорта.

Ещё одно ДТП произошло во дворе дома по улице Республики, 74, там шестилетнюю девочку сбил автомобиль «Шевроле». Третье ДТП случилось во дворе улицы. Водитель за рулём «Лада Гранта» также сбил шестилетнюю девочку. Все дети с травмами также были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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