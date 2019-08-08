В Югре увеличены выплаты на проезд школьникам, детсадовцам и студентам
Изменен закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе». Он подразумевают переименование ежемесячного пособия многодетным семьям в ежемесячную денежную выплату на проезд в зависимости от возраста ребенка и факта получения образования.
По информации пресс-службы правительства Югры, на каждого ребенка дошкольного возраста до его поступления в первый класс установлен размер выплаты в 592 рубля. Для учащихся школ и студентов-очников профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 24 лет и не вступивших в брак сумма выплаты равняется 1300 рублям.
- Данное решение позволит усилить социальную поддержку 100 тысяч югорских детей, – сообщила директор окружного департамента социального развития Светлана Давиденко. – Эта выплата устанавливается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU