В Нижневартовске задержали двух мелких взяточников

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-08T12:52:36+03:00

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Нарушители пытались вручить деньги полицейским, но стражи порядка устояли и сообщили о преступлении.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 22 апреля текущего года, находясь возле дома 15 по улице Спортивная, сотрудники ГИБДД Нижневартовска задержали автомобиль под управлением 29-летнего мужчины, который нарушил правила дорожного движения – заехал за стоп-линию. Во время составления протокола по административному правонарушению, желая избежать наказания, водитель пытался вручить сотруднику ДПС деньги, настаивая на предложении их принять.

А 24 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы возле дома 13 по улице Ханты-Мансийская остановили автомобиль под управлением мужчины, который нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. Испугавшись, что его могут выдворить за пределы страны, нарушитель предложил сотруднику полиции взятку в размере 5 тысяч рублей и спрятал их под коврик. Однако полицейский успел зафиксировать данный факт.

В отношении взяткодателей были возбуждены уголовные. В настоящее время оба фигуранта осуждены. Приговором городского суда за совершенные ими противоправные деяния они обязаны выплатить штрафы в размере 10 и 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU