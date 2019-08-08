СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-08T12:01:14+03:00

Жителей Нефтеюганска ждут в «Жемчужине Югры» на День физкультурника. Фото с сайта pixabay.com

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Дуатлон, стритбол, пионербол, мини-футбол, настольный теннис, дартс, хоккей с мячом, кроссфит, русский жим, силовой экстрим и многое другое ждёт жителей Нефтеюганска 10 августа.

Комитет физической культуры и спорта сообщает, что «День физкультурника» пройдет в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» и на прилегающей к нему территории.

Самые юные горожане смогут состязаться в гонках на трёх колесных самокатах, соревнованиях ползающих малышей и в гонках на беговолах. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья запланированы соревнования по бочче.

Торжественное открытие спортивного праздника начнется в 11.00 на сцене у входа в ЦФКиС «Жемчужина Югры» (со стороны площади «Юбилейная», 2а микрорайон), а соревновательная программа стартует в полдень.

С более подробной информацией, можно ознакомиться на сайте ЦФКиС «Жемчужина Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU