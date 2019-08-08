2019-08-08T11:52:24+03:00
Общество

В Урае преображается сквер «Гнездо»

Замечания подрядчик исправит в ближайшее время
Алена Кульмухаметова
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В Урае преображается сквер «Гнездо». Фото с сайта администрации города УрайВ Урае преображается сквер «Гнездо». Фото с сайта администрации города Урай
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Первый этап благоустройства сквера «Гнездо» в Урае завершен. Накануне специальная комиссия оценила выполненные работы.

Как сообщили в администрации города Урай, первый этап включал в себя выполнение земельных работ, подготовку самого основания для организации сквера. Здесь проложены пешеходные зоны, заасфальтирована большая площадка, обустроены газоны и места для дальнейшего озеленения. Виднеются основания для импровизированной сцены и стилизованного мостика. Сквер будут освещать новые для Урая осветительные приборы – светильники с перфорацией

Небольшие замечания по рекомендации комиссии подрядчики устранят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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