Нехватку мест в детских садах Нижневартовска решат за счёт оптимизации

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-08T11:44:02+03:00

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В Нижневартовске продолжаются мероприятия, направленные на увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях. Как рассказал директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин, в муниципалитете идёт оптимизация и реконструкция площадей в детских садах.

По словам чиновника, также Нижневартовск реализует «Сертификат дошкольника». Он позволяет родителям, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные организации, снизить затраты на пребывание ребенка в частном детском саду на три тысячи рублей. Вартовчане получили около 700 таких документов. Также снижаются возрастные границы приема детей в учреждения – теперь посещать их могут малыши в возрасте от двух месяцев. В учреждениях дошкольного образования есть резерв для открытия групп для самых маленьких – в случае востребованности откроют дополнительные.

Несмотря на принимаемы меры, проблема нехватки мест в детских садах существует. Это связано с высокой рождаемостью. На протяжении более десяти лет наблюдалось увеличение естественного прироста населения. Дефицит составляет около 500-800 мест ежегодно. Сегодня в очереди на получение места в детский сад зарегистрировано 7774 ребенка. Процедуры оптимизации и реорганизации детских садов позволили создать 80 мест. Поскольку данная работа ведется в плановом порядке, к концу календарного года будет создано еще более 100 мест.

Добавим, вартовчане могут подать документы для постановки детей на учет в детские сады города через Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления принимаются с 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU