Поздней ночью в Нягани сгорел многоквартирный жилой дом

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-08T11:32:22+03:00

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Жилой многоквартирный деревянный двухэтажный дом в Нягани вспыхнул 7 августа около 11 часов вечера. Многие из жильцов уже спали. К счастью. Обошлось без погибших и пострадавших.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 22:44 поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома. В 23:29 ликвидировано открытое горение, а в 00:57 8 августа ликвидированы последствия пожара. В ликвидации пожара было задействовано 43 человека и 14 единиц техники. Полностью выгорела одна из квартир. Из дома было эвакуировано 44 человека, из них девять детей. Спасено девять человек. Пострадавших нет.

Жители одной из квартир расселены в маневренный фонд. Остальные жители дома разместились у родственников и знакомых. Планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям города Нягани по решению вопросов расселения дома.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU