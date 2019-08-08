Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму
Белоярский городской суд накануне вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина признан виновным в неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.
Югорчанин будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжил уклоняться от исполнения обязанностей родителя. Общая сумма задолженности составила более 44 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU