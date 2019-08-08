2019-08-08T10:58:23+03:00
Происшествия

Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму

Мужчина не желает содержать своего ребёнка
Алена Кульмухаметова
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Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыАлиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Белоярский городской суд накануне вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина признан виновным в неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Югорчанин будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжил уклоняться от исполнения обязанностей родителя. Общая сумма задолженности составила более 44 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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