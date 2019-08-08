2019-08-08T10:51:36+03:00
Общество

В минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек

Одну из женщин не могут найти
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек. Фото с сайта pixabay.comВ минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек. Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие сутки 7 августа в лесах Югры пропали сразу несколько человек. Почти всех их удалось спасти.

По данным «Центроспас-Югория», в Октябрьском районе потерялись в лесах трое мужчин. Один из них заблудился в районе Васькиных дач городе Нягань. Двое других – в районе автодороги Нягань – Талинка. Все мужчины были выведены из леса при помощи спасателей. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались.

Аналогичная ситуация произошла в Кондинском районе, где в лесных массивах пропали две женщины. Одна из них заблудилась в районе реки Леушинка посёлка Лиственичный. Во время поисковой операции выяснилось, что женщине удалось выйти из леса самостоятельно. Вторая женщина, заплутавшая в районе месторождения Узбекское, также смогла найти дорогу самостоятельно.

Подобная история произошла на 945 км автодороги Ханты-Мансийск - Тюмень, куда выезжала группа спасателей мобильного поисково-спасательного отряда в городе Ханты-Мансийск для поисков мужчины. Спасателям удалось вывести потерявшегося к автомобилю. Пострадавший находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

Еще одна 76-летняя женщина пропала в поселке Варьеган Нижневартовского района. Накануне, 7 августа, пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении, на связь не выходит. Спасатели, совместно с сотрудниками полиции, приступили к поискам. Однако, до сих пор местонахождение югорчанки неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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