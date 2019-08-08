2019-08-08T10:42:35+03:00
Общество

В почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции

Поменялась система начисления и добавилась строка
Алена Кульмухаметова
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В почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции. Фото с сайта администрации города СургутВ почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции. Фото с сайта администрации города Сургут
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С 5 августа в почтовые ящики жителей Сургута приходят коммунальные обновленные квитанции. В них появилась отдельная строка «Услуга по обращению с ТКО». Поменялась и система начисления: сумма платежа теперь зависит теперь количества прописанных в квартире.

В городской администрации сургутян просят внимательно проверять квитанции, чтобы исключить возможные ошибки, а в случае их обнаружения обращаться к региональному оператору.

Кстати, оплатить услугу можно не выходя из дома - в личном кабинете на сайте lk.yritz.ru. Лицевой счет, который будет указан в почтовой квитанции, и станет логином. Останется только придумать пароль.

В перспективе РИЦ планирует расширять сервисы по оплате услуг. Организация является единственным уполномоченным лицом регионального оператора «Югра-Экология» в Сургуте. Заключить договор с компанией можно в одном из отделений, а также на сайте компании или по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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