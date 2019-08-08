2019-08-08T09:57:32+03:00
Происшествия

Югорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Югорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублейЮгорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Урая, Когалыма, Кондинского и Белоярского районов перевели мошенникам более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО-Югры, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги, связанные с несанкционированным списанием денежных средств и бонусной программой. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан порядка 200 тысяч рублей.

Кроме того, югорчане попадались в ловушки мошенников на сайтах бесплатных объявлений.

Так, 24-летняя сургутянка лишилась 5050 рублей, желая взять в аренду платье.

В Нижневартовске 39-летняя местная жительница перевела неизвестным 3500 рублей, в надежде приобрести холодильник и диван на сайте «Юла».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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