Экс-сотрудника сургутской ГРЭС-2 судят за коммерческий подкуп
Заместитель директора филиала «помог» выиграть тендер одной организации и получил за это вознаграждение. Теперь его ждёт суд.
Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника филиала ПАО «Юнипро» - «Сургутская ГРЭС-2». Он обвиняется в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.
Согласно материалам дела, занимая должность заместителя директора филиала мужчина, обеспечил выигрыш другого предприятия в конкурсе на заключение договора на оказание услуг с организацией, в которой работал. За указанные действия злоумышленник в апреле 2019 года получил вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU