2019-08-08T09:53:41+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника сургутской ГРЭС-2 судят за коммерческий подкуп

Он получил 350 тысяч рублей от организации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Экс-сотрудника сургутской ГРЭС-2 судят за коммерческий подкупЭкс-сотрудника сургутской ГРЭС-2 судят за коммерческий подкупФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Заместитель директора филиала «помог» выиграть тендер одной организации и получил за это вознаграждение. Теперь его ждёт суд.

Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника филиала ПАО «Юнипро» - «Сургутская ГРЭС-2». Он обвиняется в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.

Согласно материалам дела, занимая должность заместителя директора филиала мужчина, обеспечил выигрыш другого предприятия в конкурсе на заключение договора на оказание услуг с организацией, в которой работал. За указанные действия злоумышленник в апреле 2019 года получил вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке
Кондинца на сайте объявлений обобрали мошенники
Два югорских посёлка остаются подтопленными
Больше ста километров дорог отремонтируют в Югре
В Урае инспекторы ДПС будут проверять водителей на трезвость
Югорские парашютисты стали трехкратными чемпионами России
В Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детей
В Югре увеличены выплаты на проезд школьникам, детсадовцам и студентам
В Нижневартовске задержали двух мелких взяточников
Жителей Нефтеюганска ждут в «Жемчужине Югры» на День физкультурника
В Урае преображается сквер «Гнездо»
Нехватку мест в детских садах Нижневартовска решат за счёт оптимизации
Поздней ночью в Нягани сгорел многоквартирный жилой дом
Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму
В минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек
В почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции
Югорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублей