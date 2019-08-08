Экс-сотрудника сургутской ГРЭС-2 судят за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-08T09:53:41+03:00

Он получил 350 тысяч рублей от организации

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Заместитель директора филиала «помог» выиграть тендер одной организации и получил за это вознаграждение. Теперь его ждёт суд.

Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника филиала ПАО «Юнипро» - «Сургутская ГРЭС-2». Он обвиняется в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.

Согласно материалам дела, занимая должность заместителя директора филиала мужчина, обеспечил выигрыш другого предприятия в конкурсе на заключение договора на оказание услуг с организацией, в которой работал. За указанные действия злоумышленник в апреле 2019 года получил вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU