2019-08-08T09:45:10+03:00
Общество

В Нижневартовске в районе МЖК возведут новый микрорайон

Стройка начнётся уже в следующем году
Алена Кульмухаметова
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Так будет выглядеть новый микрорайон. Фото с сайта администрации города НижневартовскТак будет выглядеть новый микрорайон. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В следующем году в нижневартовском районе МЖК начнутся глобальные преобразования. Инвестор приступит к возведению на этом месте современного жилого микрорайона.

На территории МЖК появится современный комплекс домов. Он будет включать в себя три многоквартирника разной этажности.

Большое внимание при строительстве домов мы уделяем сохранению зеленых насаждений. Вместе с газонами будут созданы парковки, обновлены инженерные коммуникации. Планируем также построить канализационную насосную станцию. Проект планировки района сейчас проходит стадию согласования в управлении архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

Застройщик планирует в новых многоквартирных домах изменить планировку помещений – квартиры будут не стандартные. Также, с учетом мнения покупателей, изменится и подход к работам по отделке помещений. Власти муниципалитета не исключают, что в перспективе в данных новостройках будут приобретены квартиры для переселения граждан.

По данным городской администрации, в районе МЖК всего располагалось восемь двухэтажных домов, которые ранее были признаны непригодными для проживания. Чтобы улучшить жилищные условия для 110 семей, которые проживали в этих строениях, администрация муниципалитета в конце прошлого года заключила договор о развитии застроенной территории. Согласно условиям документа, переселять граждан будут как местные власти, так и инвестор.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, в прошлом году из восьми домов – два были признаны аварийными. Они уже расселены. Еще два дома, которые согласно заключенному договору должна расселить администрация города, будут расселены в первом полугодии 2020 года. Жителям оставшихся четырех домов жилье в новых домах предоставит застройщик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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