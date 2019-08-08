СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-08T08:03:39+03:00

На трассе под Сургутом в ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

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Трёхлетний мальчик, и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Сургута.

Как сообщили в Госатоинспекции ХМАО-Югры, в 06:45 на 21 км автодороги «Сургут – Лянтор», 22-летний водитель за рулём «Тойота Рав-4» не правился с управлением, выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 37-летнего водителя. В результате происшествия, водитель и пассажиры автомобиля «Киа»: 35-летняя женщина и 3-летний мальчик, а также 48-летний пассажир автомобиля «Тойота» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU