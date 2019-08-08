В Радужном женщина обчистила квартиру пенсионерки

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-08T07:54:38+03:00

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Деньги и мобильный телефон стали добычей воровки из города Радужный. Преступление раскрыто по горячим следам.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Радужном 28-летняя подозреваемая из квартиры одного из домов седьмого микрорайона похитила деньги и сотовый телефон, принадлежащие 60-летней женщине. Общая сумма ущерба составила порядка 43 тысяч рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 32 преступления, раскрыто 18, из них: одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, факт мошенничества экономической направленности и шесть краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU