2019-08-08T07:44:28+03:00
Общество

В Сургуте на День физкультурника перекроют дороги

Общественный транспорт будет передвигаться по укороченной схеме
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на День физкультурника перекроют дорогиВ Сургуте на День физкультурника перекроют дорогиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийский автономный округ присоединяется к празднованию Дня физкультурника. Так, 10 августа в Сургуте состоится ряд мероприятий.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Сургута, в связи с проведением городского праздника в городе будет ограничено движение автотранспорта. С 10:00 до 23:00 часов в Сургуте перекроют одну полосу движения транспорта по Югорскому тракту (со стороны объекта «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А). Движение ограничат на участке от перекрёстка с улицей Флегонта Показаньева до разворотной площадки на Югорском тракте.

На время перекрытия изменится маршрут автобуса № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва». Общественный транспорт будет передвигаться по укороченной схеме: от остановочного пункта «Больничный комплекс» по ул. Флегонта Показаньева, Югорскому тракту (остановочный пункт «Югорский тракт») и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. Горожан просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Сургута у гостей из Таджикистана отняли и сожгли цветок в горшке
Кондинца на сайте объявлений обобрали мошенники
Два югорских посёлка остаются подтопленными
Больше ста километров дорог отремонтируют в Югре
В Урае инспекторы ДПС будут проверять водителей на трезвость
Югорские парашютисты стали трехкратными чемпионами России
В Сургуте за сутки под колёса автомобилей попали трое детей
В Югре увеличены выплаты на проезд школьникам, детсадовцам и студентам
В Нижневартовске задержали двух мелких взяточников
Жителей Нефтеюганска ждут в «Жемчужине Югры» на День физкультурника
В Урае преображается сквер «Гнездо»
Нехватку мест в детских садах Нижневартовска решат за счёт оптимизации
Поздней ночью в Нягани сгорел многоквартирный жилой дом
Алиментщика из Белоярского отправили на полгода в тюрьму
В минувшие сутки в лесах Югры потерялись шесть человек
В почтовые ящики сургутян пришли обновленные квитанции
Югорчане в минувшие сутки перевели мошенникам 400 тысяч рублей