В Сургуте на День физкультурника перекроют дороги

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-08T07:44:28+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ присоединяется к празднованию Дня физкультурника. Так, 10 августа в Сургуте состоится ряд мероприятий.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Сургута, в связи с проведением городского праздника в городе будет ограничено движение автотранспорта. С 10:00 до 23:00 часов в Сургуте перекроют одну полосу движения транспорта по Югорскому тракту (со стороны объекта «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А). Движение ограничат на участке от перекрёстка с улицей Флегонта Показаньева до разворотной площадки на Югорском тракте.

На время перекрытия изменится маршрут автобуса № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва». Общественный транспорт будет передвигаться по укороченной схеме: от остановочного пункта «Больничный комплекс» по ул. Флегонта Показаньева, Югорскому тракту (остановочный пункт «Югорский тракт») и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. Горожан просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU