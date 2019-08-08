СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-08T06:52:31+03:00

В Нижневартовске у спящих дачников угнали автомобиль. Фото с сайта pixabay.com

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Малознакомый мужчина воспользовался крепким сном гостеприимных хозяев дачи под Нижневартовском и угнал их машину. Мужчину искали полиция и друзья.

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 40-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля.

Как стало известно, вартовчанин вместе с семьей отдыхал на дачном участке. Накануне пропажи авто к ним в гости приехали друзья, среди которых находился малознакомый мужчина. После того, как гости разъехались, а хозяева легли спать – машина пропала.

Друзья вартовчанина пояснили, что кроме имени и номера телефона никто ничего о незнакомце не знает. Однако, сотовый оказался отключенным.

Сотрудники полиции обнаружили машину в одном из дворов 16 микрорайона. А позже установили, что к угону причастен ранее судимый 34-летний житель города. Злоумышленник не смог назвать причину, толкнувшую его на преступление.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU