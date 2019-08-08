2019-08-08T06:43:52+03:00
Общество

Погода в Югре 8 августа: небольшие дожди и прохладно

Ветер юго-западного направления
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 8 августа: небольшие дожди и прохладноПогода в Югре 8 августа: небольшие дожди и прохладноФото: Татьяна Коркина
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В четверг 8 августа в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой, по крайнему востоку умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13,+18 градусов, по востоку +19,+24 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, в течение дня небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +19 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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