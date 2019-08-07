В Ханты-Мансийске на День физкультурника подготовлен ряд мероприятий

7 Авг. 16:05 2019-08-07T16:05:04+03:00

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Мастер-классы по ушу, рукопашному бою, флэтболу, легкоатлетическая эстафета, велопробег, а также встречи с игроками хоккейного клуба «Мамонты Югры» – это лишь малая часть большой программы, подготовленной для хантымансийцев по случаю профессионального праздника работников физической культуры и спорта.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, мероприятия Всероссийского Дня физкультурника начнутся 9 августа. В полдень на базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе «Здоровье легким шагом».

В этот же день от гостиницы «Олимпийская» стартует Велопробег «Я за ВелоФормат». Он рассчитан на участников с самым разным уровнем спортивной подготовки.

10 и 11 августа на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» (ул. Отрадная, 9) торжественно откроется фестиваль спорта «На волне здоровья». С полудня и до трех часов дня здесь запланировано множество различных мероприятий, которые придутся по душе и детям, и взрослым. В программе – легкоатлетическая эстафета, матчи по мини-футболу между почётными гостями праздника и подрастающим поколением, соревнования среди младенцев «Самый быстрый ползун», конкурсы на велосипедах среди дошкольников, турнир по быстрым русским шашкам «Веселые клетки», соревнования по классическим нардам и по русскому жиму «Богатырь», соревнования по армрестлингу, а также «Веселые старты» среди детских дворовых команд. Здесь же разместятся площадки для игры в стритбол и дартс.

Для всех желающих будет работать интерактивная зона, где можно будет сделать зарядку с чемпионом, поучаствовать в лазерном и народном биатлоне, в спортивно-интеллектуальной игре «Литературное многоборье», борбе сумо и сдаче нормативов ГТО. Никого не оставит равнодушными демонстрация китайского боевого искусства ушу, «Кенгой-Джамп» (прыжки на джамперах), «Фри-тренинг» и танцы «Чемпионика».

ИСТОЧНИК KP.RU