7 Авг. 14:31 2019-08-07T14:31:36+03:00

В Сургуте три продавца будут оштрафованы за продажу пива подросткам. Фото с сайта pixabay.com

За повторное нарушение им придётся ответить в суде

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал третий этап профилактического мероприятия «Подросток».

Во время рейда за минувшие сутки в Сургуте выявлено три факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Так, например, в одном из магазинов по улице Московская продавец реализовала бутылку пива, не спросив документы у 15-летней девушки. Аналогичные правонарушения допустили работники торговых точек по улице Быстринская и СОК «Прибрежный».

По вышеуказанным фактам полицейские составили административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Нарушительницам грозит штраф.

Всего с начала года по данной статье составлено более 200 протоколов. Стоит отметить, что за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрено уже не административное наказание, а уголовное.

ИСТОЧНИК KP.RU