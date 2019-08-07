Ханты-Мансийск присоединился к флешмобу в память о Соне Рыбиной

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-07T13:50:56+03:00

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В российских городах на остановках транспорта стали появляться объявления с монетами для тех, кому не хватает на проезд. Это акция в память об умершей от рака 10-летней петербурженке Соне Рыбиной. Флешмоб поддержал и Ханты-Мансийск.

Девочка умерла от рака в январе 2018 года, но её мечту исполняют тысячи людей по всей стране.

- Что если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели рубли — 2, 5, 10 — на тот случай, если людям не хватает на проезд, тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома, — думала петербурженка Соня Рыбина. В марте 2019 года Санкт-Петербург запустил флешмоб #мечтасонирыбиной. К нему уже успели присоединиться жители 49 городов России, Казахстана и Украины.

- Соня ушла, а мечта живет. И дело вовсе не в том, что кто то теперь может взять недостающую монетку на проезд. Главное, что мечта Сони делает всех нас чуточку добрее», #ПоделисьСвоейДобротой.

Объявления расклеивают на остановках Ханты-Мансийск

Сами жители окружной столицы Югры в большинстве случаев поддерживают активистов, которые расклеивают объявления с монетами на остановках. Об этом они пишут в соцсетях.

«Это очень круто!», «Какой всё таки душевной и доброй была девочка!» - пишут югорчане под постом.

Однако есть и те, кто «печётся» о чужих отданных на доброе дело монетках:

«Ладно бы на проезд брали, а то сорвут какие-нибудь безответственные», «теперь бомжи будут возле остановок дежурить», «и ведь найдется скотина которая даже не прочитает что на листочке написано и тупо скомуниздит монетки», «вот только не на скотч нужно было, теперь стекло кто отмоет?» - злословят подписчики группы «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте.

На что участники акции отвечают:

- Да без разницы кто сорвет, человек прочитает о ребёнке, узнает про малышку и помянет добрым словом, свечку в Храме поставит и может станет чуточку добрее, вот это и важно. А про скотч, не переживайте, всё отмоем. Можете подсказать, на что ещё можно клеить на стекле или на остановками с решётками - пожалуйста, мы выслушаем ваши предложения и сделаем! Можете также присоединиться к данной акции, если нет монеток - выдам вам, ещё на пару тройку остановок хватит! В пятницу с ребёнком идём ещё расклеивать по дороге в ОКБ – пишет Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU