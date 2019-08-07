2019-08-07T12:52:50+03:00
Общество

На закупку учебников в школы Сургут потратил 100 миллионов рублей

В первый класс пойдут уже больше шести тысяч ребятишек
Алена Кульмухаметова
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На закупку учебников в школы Сургут потратил 100 миллионов рублей. Фото с сайта администрации СургутаНа закупку учебников в школы Сургут потратил 100 миллионов рублей. Фото с сайта администрации Сургута
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Больше 100 млн рублей потратили на обновление учебников в сургутских школах к новому учебному году, большая часть денег направлена на обновление фонда художественной литературы.

Как сообщила директор департамента образования Сургута Анна Томазова, книги и пособия для занятий уже приобретены, сейчас в образовательных учреждениях идут последние приготовления к 1 сентября. В сургутской «Прогимназии» к началу учебного года заказали 4175 учебников и пособий. Это азбуки, книги по русскому и английскому языкам, математике, финансовой грамотности и основам религиозных культур и светской этики.

- Задачаобразовательных организаций города обеспечить каждого школьника необходимыми книгами. Поэтому от родителей не требуют покупать какие-либо учебники. Каждый год мы закупаем новые прописи и азбуки для первоклассников. В этом году в первый класс пойдут уже больше 6 тысяч ребятишек, – отметила Анна Томазова.

Всего в новом учебном году за пары сядут около 52 тысяч учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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