2019-08-07T12:41:20+03:00
Общество

В Нижневартовске коммунальщики к зиме утепляют трубопроводы

Все работы завершатся в сентябре
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске коммунальщики к зиме утепляют трубопроводыВ Нижневартовске коммунальщики к зиме утепляют трубопроводыФото: Татьяна Коркина
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Жилищные службы Нижневартовска продолжают работу по подготовке города к зиме. Без внимания специалисты не оставляют деревянные дома, расположенные в отдаленных поселках города.

По словам заместителя директора МУП города Нижневартовска «ПРЭТ №3» Вероники Субицкой, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в ветхом жилищном фонде проводятся мероприятия по утеплению трубопроводов в подъездах, замена разбитых стекол, входных дверей в подъездах жилых домов.

В настоящее время на обслуживании у этого предприятия находится 189 деревянных домов, в том числе 110 многоквартирных. Сотрудники ПРЭТ №3 уже завершили запланированные работы.

Всего в план мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме по всему городу включено 1017 многоквартирных домов. Большинство – капитальные многоквартирники. Как уточнили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска, согласно плану мероприятий все работы должны быть завершены в сентябре.

В течение лета коммунальным службам удается отработать те обращения граждан, которые поступают на протяжении зимы. Так, например, на территории, обслуживаемой ЖЭУ №27, сейчас ведутся работы по обновлению межпанельных стыков, а также утеплению фасадов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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