2019-08-07T11:56:41+03:00
Общество

Когалымские школьники отправились на отдых в Крым

Ребят сопровождают педагоги
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Когалымские школьники отправились на отдых в Крым. Фото с сайта pixabay.comКогалымские школьники отправились на отдых в Крым. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Летняя оздоровительная кампания в Ханты-Мансийском автономном округе продолжается. Юные жители округа отдыхают как на малой родине, так и далеко за пределами Югры.

Так, накануне, 6 августа, очередная группа детей из Когалыма отправилась на отдых в Крым. В течение четвертой смены в оздоровительном лагере им. А.В.Казакевича (поселок Песчаное, недалеко от Симферополя) отдохнут 29 ребят.

До Сургута школьники отправилась на специализированном транспорте, оборудованном всем необходимым для перевозки детей, затем прямым авиарейсом по маршруту Сургут – Симферополь. На протяжении всего пути до лагеря детей сопровождают педагоги. Домой ребята вернутся 26 августа.

Еще одна группа в составе 13 человек отправилась на отдых в Тюменский лагерь «Дружба-Ямал» 5 августа. Там ребята тоже проведут три недели.

Как сообщили в управлении образования Администрации Когалыма, всего за три летних смены выездные лагеря посетили более 360 когалымских школьников. География отдыха: Крым, Анапа, Туапсе, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава города Сургут Вадим Шувалов попал в больницу
Сбербанк запускает оплату по QR-коду
Ханты-Мансийск присоединился к флешмобу в память о Соне Рыбиной
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
На закупку учебников в школы Сургут потратил 100 миллионов рублей
В Нижневартовске коммунальщики к зиме утепляют трубопроводы
Сургутского угонщика самолёта отправили на принудительное лечение
В Югре НКО поделят 48 миллионов рублей
Сургутянин украл кабель, в надежде, что его не поймают
В Нефтеюганске женщина осквернила могилы детей, погибших в страшной автокатастрофе в 2016 году
Врачи совершат велопробег по Ханты-Мансийску
Вартовчанин похитил из подъезда дома шлифовальную машинку
В Югре запущен спортивный челендж
Пенсионерка из Нягани перевела 2,5 миллиона рублей мошеннику за покупку криптовалюты
За шесть граммов «синтетики» сургутянина приговорили к десять годам тюрьмы
Восемь тысяч пожилых жителей Ханты-Мансийска получили дополнительные выплаты
В Югре пьяный водитель получил три года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
В Сургуте раскрыта кража велосипеда
Ремонт сургутского ЖД вокзала откладывается из-за вмешательства ФАС
В Сургуте «Тойота Камри» сбил во дворе девятилетнего велосипедиста
За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутян
Погода в Югре 7 августа: сильные дожди и ветер
Доверчивость обошлась девушке из Пыть-Яха в четверть миллиона рублей
Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается
Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков
До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни
В Югорске за рулём «Хонды» задержана пьяная женщина