СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-07T11:56:41+03:00

Когалымские школьники отправились на отдых в Крым. Фото с сайта pixabay.com

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Летняя оздоровительная кампания в Ханты-Мансийском автономном округе продолжается. Юные жители округа отдыхают как на малой родине, так и далеко за пределами Югры.

Так, накануне, 6 августа, очередная группа детей из Когалыма отправилась на отдых в Крым. В течение четвертой смены в оздоровительном лагере им. А.В.Казакевича (поселок Песчаное, недалеко от Симферополя) отдохнут 29 ребят.

До Сургута школьники отправилась на специализированном транспорте, оборудованном всем необходимым для перевозки детей, затем прямым авиарейсом по маршруту Сургут – Симферополь. На протяжении всего пути до лагеря детей сопровождают педагоги. Домой ребята вернутся 26 августа.

Еще одна группа в составе 13 человек отправилась на отдых в Тюменский лагерь «Дружба-Ямал» 5 августа. Там ребята тоже проведут три недели.

Как сообщили в управлении образования Администрации Когалыма, всего за три летних смены выездные лагеря посетили более 360 когалымских школьников. География отдыха: Крым, Анапа, Туапсе, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU