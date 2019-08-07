СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-07T11:50:31+03:00

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Жителя Угута Павла Шаповалова вместо тюрьмы отравят в клинику. Мужчина страдает хроническим расстройством психики.

По информации уральской транспортной прокуратуры сообщили, сургутского угонщика самолёта отправили на принудительное лечение, так как было установлено, что он страдает тяжелым психическим хроническим расстройством.

- Установлено, что задержанный страдал и страдает в настоящее время тяжелым психическим хроническим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд Югры, – сообщил исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов.

Людям с таким диагнозом не имеют права отказывать в передвижении на воздушном транспорте. Это не предусмотрено ни федеральным законом, ни авиационными правилами, - уточняет «Федерал пресс».

Напомним, Павел Шаповалов 22 января 2019 года попытался захватить самолёт рейсом «Сургут-Москва». Мужчина потребовал изменить курс самолета с Москвы на Республику Афганистан.

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41-летний житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов признан невменяемым и страдающий психическим расстройством. 22 января 2019 года, будучи в хлам пьяным, он ворвался в кабину к пилотам «Аэрофлота» и, угрожая оружием, требовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. К счастью, мужчина оказался не террористом, а всего лишь дебоширом, в «активе» которого оказалось немало административных дел (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU