2019-08-07T10:58:40+03:00
Общество

В Югре НКО поделят 48 миллионов рублей

На первый конкурс на предоставление грантов губернатора было направлено 386 инициатив
Алена Кульмухаметова
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В Югре НКО поделят 48 миллионов рублейВ Югре НКО поделят 48 миллионов рублей
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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал второй конкурс на предоставление грантов губернатора на развитие гражданского общества в 2019 году. Между некоммерческими организациями Югры будет распределено 48 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября 2019 года включительно фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: https://грантгубернатора.рф.

Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой запрашивается грант губернатора) не должен превышать 1 год 6 месяцев со дня, следующего после предоставления гранта губернатора.

Так, на конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим направлениям: наука, образование и просвещение; молодежная политика; культура и искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера; защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных.

Югра стала первым регионом Российской Федерации, где был запущен конкурс на предоставление гранта губернатора на развитие гражданского общества. Впервые его презентовала глава региона Наталья Комарова на форуме гражданского согласия.

Напомним, на первый конкурс на предоставление грантов губернатора было направлено 386 инициатив – 70 из них получили финансовую поддержку в размере 52 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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