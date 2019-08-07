Врачи совершат велопробег по Ханты-Мансийску

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-07T09:59:27+03:00

Присоединиться к акции могут все медики

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В среду 7 августа жители окружной столицы Югры увидят врачей не в кабинетах, а на велосипедах, разъезжающими по улицам города. Сотрудники Окружной клинической больницы совершат традиционный #велопробег по Ханты-Мансийску. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника, который ежегодно отмечается 11 августа.

По информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры, велопробег состоится в рамках участия в спортивном челендже #ЮграАктивная #Яздоров86. Пятый год подряд медицинские работники демонстрируют своим примером активный стиль жизни, бодрость духа и крепкое сибирское здоровье.

Все желающие работники ОКБ могут присоединиться к акции. Сбор 7 августа в 19 часов у входа в приемное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU