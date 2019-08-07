Вартовчанин похитил из подъезда дома шлифовальную машинку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-07T09:52:25+03:00

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Подумал, что никто не заметит и забрал оставленную без присмотра в подъезде дома шлифовальную машинку житель Нижневартовска. Мужчину нашли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 30-летний мужчина из подъезда дома, расположенного по улице Интернациональная, похитил угловую шлифовальную машинку. Ущерб причиненный заявителю составил три тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 34, из них: один факт мошенничества экономической направленности, угон, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и восемь краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU