2019-08-07T09:46:00+03:00
Общество

В Югре запущен спортивный челендж

Принимаются фото, отражающие все виды спортивной и физической активности
Алена Кульмухаметова
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В Югре запущен спортивный челендж. Фото с сайта pixabay.comВ Югре запущен спортивный челендж. Фото с сайта pixabay.com
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В последний месяц лета департамент здравоохранения Югры запускает спортивный челендж в социальных сетях. Для этого нужно разместить у себя на странице фото спортивной тематики с хештегом #ЮграАктивная #Яздоров86 и участвовать в челендже.

Как сообщили в ведомстве, возрастных ограничений нет. Принимаются фото, отражающие все виды спортивной и физической активности. Можно ходить, бегать по пересечённой местности или на беговой дорожке, заниматься скандинавской ходьбой, фитнесом, танцевать или плавать.

Челендж проходит в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Самые активные могут выиграть призы – три сертификата в спортивный магазин. Итоги челенджа подведут 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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