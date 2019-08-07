2019-08-07T09:27:31+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нягани перевела 2,5 миллиона рублей мошеннику за покупку криптовалюты

Женщина просит найти злоумышленников
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Нягани перевела 2,5 миллиона рублей мошеннику за покупку криптовалюты. Фото с сайта pixabay.comПенсионерка из Нягани перевела 2,5 миллиона рублей мошеннику за покупку криптовалюты. Фото с сайта pixabay.com
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Попытка увеличить свои сбережения с помощью криптовалюты обернулась полным провалом для жительницы Нягани. Биткоины дама так и не получила, а деньги с её счетов ушли в неизвестном направлении.

В УМВД по ХМАО-Югре подтвердили факт обращения в полицию югорчанки.

- Порядка 2,5 миллионов рублей перевела неизвестным 59-летняя жительница Нягани, желая приобрести криптовалюту, - сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска, Березовского и Белоярского районов перевели мошенникам более 2,8 миллионов рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги, связанные с несанкционированным списанием денежных средств и акциями финансовых организаций. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 650 тысяч рублей.

Например, 60-летней жительнице Березовского района в социальной сети поступило сообщение от некой «Татьяны Юсуповой», которая предлагала выплатить деньги по акции одного из банков. Введя в заблуждение югорчанку, неизвестная завладела реквизитами банковской карты и похитила с нее шесть тысяч рублей.

Кроме того, в ловушку аферистов югорчане попадались на сайте бесплатных объявлений.

Так, у жителя Белоярского района неизвестные похитили более 40 тысяч рублей, когда тот хотел продать велосипед.

Аналогичным способом обманули 26-летнюю жительницу Сургута, которая хотела продать детские качели.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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