За шесть граммов «синтетики» сургутянина приговорили к десять годам тюрьмы
Запрещённые вещества он планировал сбыть
За шесть граммов «синтетики» сургутянина приговорили к десять годам тюрьмыФото: Татьяна Коркина
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Житель Сургута признан виновным покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сбывать он их планировал с помощью закладок.
Как сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, злоумышленник в декабре 2018 года купил у неустановленного лица для сбыта синтетические наркотические вещества массой 6,03 грамма.
Преступный бизнес-план сургутянина рухнул, так как в день приобретения наркотиков он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU