СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-07T09:00:40+03:00

За шесть граммов «синтетики» сургутянина приговорили к десять годам тюрьмы Фото: Татьяна Коркина

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Житель Сургута признан виновным покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сбывать он их планировал с помощью закладок.

Как сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, злоумышленник в декабре 2018 года купил у неустановленного лица для сбыта синтетические наркотические вещества массой 6,03 грамма.

Преступный бизнес-план сургутянина рухнул, так как в день приобретения наркотиков он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU