СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-07T08:50:25+03:00

Восемь тысяч пожилых жителей Ханты-Мансийска получили дополнительные выплаты. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице продолжается реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска».

Так, в первом полугодии 2019 года неработающим пожилым горожанам была произведена выплата единовременной социальной помощи ко Дню защитника Отечества и 8 марта в размере 500 рублей. Ко Дню Победы по 3000 рублей перечислено каждому ветерану ВОВ и по 1000 рублей – неработающим пенсионерам. Кроме того, неработающие пожилые граждане получили по 1000 рублей ко Дню города. Ежеквартальная социальная выплата составляет 900 рублей.

В этом году в Ханты-Мансийске проведено чествование 20-ти семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни, «золотую» и «бриллиантовую свадьбы», с вручением приветственного адреса, цветов и выплатой в сумме 5000 рублей на семью.

6200 неработающим пенсионерам оформлена бесплатная подписка на газету «Самарово-Ханты-Мансийск».

Более 3000 неработающих пенсионеров пользуются социальным проездным билетом в городском общественном транспорте, в том числе по маршруту «Дачи».

Отметим, численность неработающих пенсионеров-получателей дополнительных мер социальной поддержки в окружном центре составляет 8303 человека, из них 172 – ветераны Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU