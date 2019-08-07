2019-08-07T08:50:25+03:00
Общество

Восемь тысяч пожилых жителей Ханты-Мансийска получили дополнительные выплаты

Ежеквартальная социальная выплата составляет 900 рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Восемь тысяч пожилых жителей Ханты-Мансийска получили дополнительные выплаты. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВосемь тысяч пожилых жителей Ханты-Мансийска получили дополнительные выплаты. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружной столице продолжается реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска».

Так, в первом полугодии 2019 года неработающим пожилым горожанам была произведена выплата единовременной социальной помощи ко Дню защитника Отечества и 8 марта в размере 500 рублей. Ко Дню Победы по 3000 рублей перечислено каждому ветерану ВОВ и по 1000 рублей – неработающим пенсионерам. Кроме того, неработающие пожилые граждане получили по 1000 рублей ко Дню города. Ежеквартальная социальная выплата составляет 900 рублей.

В этом году в Ханты-Мансийске проведено чествование 20-ти семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни, «золотую» и «бриллиантовую свадьбы», с вручением приветственного адреса, цветов и выплатой в сумме 5000 рублей на семью.

6200 неработающим пенсионерам оформлена бесплатная подписка на газету «Самарово-Ханты-Мансийск».

Более 3000 неработающих пенсионеров пользуются социальным проездным билетом в городском общественном транспорте, в том числе по маршруту «Дачи».

Отметим, численность неработающих пенсионеров-получателей дополнительных мер социальной поддержки в окружном центре составляет 8303 человека, из них 172 – ветераны Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава города Сургут Вадим Шувалов попал в больницу
Сбербанк запускает оплату по QR-коду
Ханты-Мансийск присоединился к флешмобу в память о Соне Рыбиной
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
На закупку учебников в школы Сургут потратил 100 миллионов рублей
В Нижневартовске коммунальщики к зиме утепляют трубопроводы
Когалымские школьники отправились на отдых в Крым
Сургутского угонщика самолёта отправили на принудительное лечение
В Югре НКО поделят 48 миллионов рублей
Сургутянин украл кабель, в надежде, что его не поймают
В Нефтеюганске женщина осквернила могилы детей, погибших в страшной автокатастрофе в 2016 году
Врачи совершат велопробег по Ханты-Мансийску
Вартовчанин похитил из подъезда дома шлифовальную машинку
В Югре запущен спортивный челендж
Пенсионерка из Нягани перевела 2,5 миллиона рублей мошеннику за покупку криптовалюты
За шесть граммов «синтетики» сургутянина приговорили к десять годам тюрьмы
В Югре пьяный водитель получил три года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
В Сургуте раскрыта кража велосипеда
Ремонт сургутского ЖД вокзала откладывается из-за вмешательства ФАС
В Сургуте «Тойота Камри» сбил во дворе девятилетнего велосипедиста
За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутян
Погода в Югре 7 августа: сильные дожди и ветер
Доверчивость обошлась девушке из Пыть-Яха в четверть миллиона рублей
Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается
Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков
До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни
В Югорске за рулём «Хонды» задержана пьяная женщина