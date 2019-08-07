СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-07T08:39:39+03:00

В Югре пьяный водитель получил три года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода. Фото с сайта прокуратура ХМАО-Югры

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Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя села Сосьва. Он признан виновным в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, что мужчина, находясь в декабре 2018 года в селе Ломбовож, сел нетрезвым за руль автомобиля и насмерть сбил 46-летнего мужчину.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также лишил виновного права управления транспортным средством сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU