В Югре пьяный водитель получил три года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя села Сосьва. Он признан виновным в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, что мужчина, находясь в декабре 2018 года в селе Ломбовож, сел нетрезвым за руль автомобиля и насмерть сбил 46-летнего мужчину.
Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также лишил виновного права управления транспортным средством сроком на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU