Ремонт сургутского ЖД вокзала откладывается из-за вмешательства ФАС

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-07T07:51:07+03:00

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Масштабный ремонт сургутского железно-дорожного вокзала, возможно, будет отложен на более поздний срок. До сих пор не найден подрядчик.

Конкурс на определение подрядчика был объявлен РЖД в начале лета. При этом Федеральная антимонопольная служба во второй раз вмешалась в конкурс на определение компании, которая займется реконструкцией транспортного объекта.

Так, в июне ФАС отменила результаты аукциона, ссылаясь на нарушение законодательства. Накануне ведомство приостановило конкурс из-за ошибок в документации заказчика. В соответствии с информацией, размещенной на сайте госзакупок, на это пожаловалась в ФАС компания, которая подавала заявку на аукцион — ООО «Аркса». Выбрать подрядчика «Российские железные дороги» должны были 30 июля, теперь же дата перенесена на 28 августа.

Напомним, проект реконструкции сургутского железнодорожного вокзала предусматривает почти двукратное увеличение площади здания. Вместимость вокзала вырастет с 500 до 1400 человек. Окончание реновации ЖД комплекса в Сургуте ориентировочно запланировано на конец лета 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU