СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-07T07:27:19+03:00

За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутян Фото: Татьяна Коркина

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Накануне сотрудниками полиции Сургутского района был выявлен факт кражи. Сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, двое молодых людей 25 и 27 лет с неработающей линии электропередач, расположенной на территории месторождения, похитили высоковольтный кабель весом примерно 300 килограммов, который перевозили на личном автомобиле.

В признательных показаниях нарушители уточнили, что похищенное хотели сдать в лом и обогатиться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU