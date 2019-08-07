2019-08-07T07:27:19+03:00
Общество

За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутян

Злоумышленники планировали сдать краденое в лом
Алена Кульмухаметова
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За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутянЗа кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутянФото: Татьяна Коркина
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Накануне сотрудниками полиции Сургутского района был выявлен факт кражи. Сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, двое молодых людей 25 и 27 лет с неработающей линии электропередач, расположенной на территории месторождения, похитили высоковольтный кабель весом примерно 300 килограммов, который перевозили на личном автомобиле.

В признательных показаниях нарушители уточнили, что похищенное хотели сдать в лом и обогатиться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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