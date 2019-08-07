За кражу кабеля с месторождения задержаны двое сургутян
Накануне сотрудниками полиции Сургутского района был выявлен факт кражи. Сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, двое молодых людей 25 и 27 лет с неработающей линии электропередач, расположенной на территории месторождения, похитили высоковольтный кабель весом примерно 300 килограммов, который перевозили на личном автомобиле.
В признательных показаниях нарушители уточнили, что похищенное хотели сдать в лом и обогатиться.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU