Погода в Югре 7 августа: сильные дожди и ветер

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-07T06:58:54+03:00

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В среду 7 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. По восточным районам сильный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, по крайнему востоку до +27 градусов, по западу до +16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дождь. Ветер южный, юго-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +21 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, весь день дождь, возможна гроза. Ветер южный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU