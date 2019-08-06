Доверчивость обошлась девушке из Пыть-Яха в четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-06T15:45:32+03:00

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Сбережения исчезли с банковской карты жительницы Пыть-Яха после разговора с сотрудниками банка. Девушку не смутило, что звонившие спрашивали её о других картах.

В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением, что стала жертвой мошенников.

По словам югорчанки, накануне ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая, представившись сотрудником Сбербанка, сообщила, что с ее карты совершается перевод денег во Владивосток. Лжесотрудница пояснила, что перевод ей показался подозрительным, и она данную операцию приостановила. Сообщив, что персональные данные пострадавшей попали в интернет, поинтересовалась, имеются ли у нее в пользовании другие карты. Девушка ответила, что в ее распоряжении карта ПАО «Открытие». Предостерегая от мошенников, с девушкой позже связался незнакомый, представившись сотрудником банка ПАО «Открытие».

Во избежание списания денежных средств мошенниками неизвестный пояснил, что необходимо установить специальную программу для сканирования сотового телефона. Установив на своем телефоне приложение «Team Viewer» и предоставив доступ «сотруднику банка» к своему сотовому телефону, зашла в приложение «Открытие», предварительно по просьбе неизвестного, перевернув телефон экраном вниз, избегая дневной свет, который якобы мешает сканированию телефона для приостановки несанкционированных денежных переводов. Получив смс-сообщение о поступлении денег в сумме 250 тысяч рублей, заподозрила неладное.

Пройдя в ближайшее отделение банка и изучив выписку по счету, поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU