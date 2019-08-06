СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-06T14:45:14+03:00

В Югорске за рулём «Хонды» задержана пьяная женщина. Фото с сайта pixabay.com

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Нетрезвую югорчанку задержали накануне во время патрулирования по улице Ленина в городе Югорск. Сотрудники ДПС задержали автомобиль «Хонда Вигор».

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, за рулем автомобиля находилась 30-летняя местная жительница, у которой имелись признаки алкогольного опьянения, что в дальнейшем подтвердилось результатами исследования.

Выяснилось, что югорчанка ранее подвергалась административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев за нетрезвое вождение.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а девушка доставлена в дежурную часть отдела полиции.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ей грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU