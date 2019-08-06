За президентский грант борются 202 проекта из Югры

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-06T14:01:35+03:00

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Завершилась заявочная кампания на второй конкурс президентских грантов в 2019 году. От Югры поступило 202 заявки.

Среди потенциальных участников появилось много «тяжеловесов» - те, кто ранее подавал заявку в грантовых конкурсах в категории до 500 тысяч, а сейчас они претендуют уже на суммы свыше 3 миллионов. В этом году ресурсный центр планирует запустить образовательную программу по социальному проектированию. По мнению специалистов, это повысит качество и конкурентоспособность югорских проектов.

Напомним, на первый в 2019 году конкурс президентских грантов от некоммерческих организаций Югры был подан 191 проект, допущено до независимой экспертизы 177 проектов, 35 из которых были признаны победителями. Для реализации социально значимых инициатив на территории региона удалось дополнительно привлечь более 30 миллионов рублей, что на 45% больше по сравнению с итогами первого конкурса президентских грантов в 2018 году.

Всего на второй конкурс президентских грантов 2019 года представлено 9073 проекта. Свои инициативы в фонд президентских грантов подали 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года. Между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU