2019-08-06T13:35:04+03:00
Общество

В Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки

Он получил взятками более миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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В Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Убедил убитых горем родственников умерших югорчан, что за бесплатные услуги бюро судебно-медицинской экспертизы нужно платить. Злоумышленник жжёт вынесения приговора суда.

Как сообщили в следственном комитете Югры, в Нягани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего Няганским отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы, обвиняемого по четырём статьям: в злоупотреблении должностными полномочиями , получении взятки, воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности и в мошенничестве.

Согласно материалам дела злоумышленник с января 2015 года по февраль 2018 года убедил югорчан в том, что бюро судебно - медицинской экспертизы предоставляет услуги, которые являются бесплатными, за определенную плату.

В результате он незаконно получил денежное вознаграждение на общую сумму 235 тысяч рублей.

Также бывший заведующий отделением получал взятки от исполнителей государственных контрактов за подписание актов выполненных работ по содержанию помещений отделения и прилегающей территории. Общая сумма взяток составила более одного млн. рублей.

Кроме того, мужчина воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности одного из исполнителей государственного контракта, отказав в допуске в здание отделения, указав в отчетных документах информации о ненадлежащем исполнении контракта ради получения от исполнителя денежного вознаграждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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