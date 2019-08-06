Сургутские врачи спасли ручку новорождённой девочке

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-06T13:01:06+03:00

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Девочка родилась в перинатальном центре Сургута в доношенном сроке. После рождения врачи обнаружили изменения цвета кожи и отслоение верхнего слоя кожного покрова на правой ручке. Кроха испытывала боль в локте.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры, врачам сургутского перинатального центра удалось установить точный диагноз – синдром длительного сдавливания. Обычно такая патология характерна для людей, пострадавших в результате катастроф, когда одна из конечностей длительно сдавлена предметом, который нарушает кровообращение.

Причину такого состояния выявить сложно – это может быть и обвитие пуповины вокруг ручки, и положение ребенка в утробе матери и иные причины.

Консилиум врачей принял решение провести операцию лечебного плазмообмена. Плазма ребенка была заменена донорской плазмой. На 33-тьи сутки после операции малышка выписана домой под наблюдение участкового педиатра и хирурга поликлиники и чувствует себя хорошо.

Отметим, что на первое полугодие 2019 года младенческая смертность в Югре на 100 тысяч родившихся живыми составляет 4,4 процента. Согласно региональной программе «Детское здравоохранение» нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году младенческая смертность в регионе снизится до 3,7 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU