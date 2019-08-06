Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-06T12:46:44+03:00

С 6 августа по 30 сентября снижаются ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий клиентов. Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%

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Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее — 12,9%).

Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство и потребительские кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 000 для потребительских кредитов на рефинансирование. Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков.

По потребительским кредитам без обеспечения при сумме заемных средств от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,4% до 16,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных клиентов. По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, а для остальных заемщиков, — от 12,4% до 13,4%.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать»:

- Нам важно предоставлять своим клиентам удобные финансовые инструменты, которые позволят реализовать намеченные планы с меньшей платежной нагрузкой. Понижение минимальной ставки по потребительским кредитам является логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт, который наблюдается в конце лета и начале осени. Так, в прошлом году, спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в августе и сентябре был на 14 % процентов выше, чем в первые два месяца лета.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU