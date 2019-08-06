2019-08-06T12:39:24+03:00
Происшествия

В тюрьму на восемь лет со штрафом в четыре миллиона рублей отправлен экс-начальник полиции из Радужного

Мужчина пытался подкупить сотрудников ФСБ
Алена Кульмухаметова
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В тюрьму на восемь лет со штрафом в четыре миллиона рублей отправлен экс-начальник полиции из Радужного. Фото с сайта pixabay.comВ тюрьму на восемь лет со штрафом в четыре миллиона рублей отправлен экс-начальник полиции из Радужного. Фото с сайта pixabay.com
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Бывшего начальника полиции города Радужный в конце мая 2019 года суд признал виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере. Однако преступник подал апелляцию.

Согласно материалам дела, с марта по апрель 2017 года, чтобы получить информацию о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению лиц, причастных к хищениям углеводородного сырья, экс-начальник полиции дважды передал сотруднику ФСБ России в качестве взятки 100 тысяч рублей.

О противоправных действиях главного полицейского города Радужный сотрудник ФСБ проинформировал свое руководство. После передачи денег во второй раз взяткодатель был задержан.

Нижневартовский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 4 млн. рублей.

Кроме того, суд лишил осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 5 лет, а также конфисковал и обратил в доход государства деньги, переданные в качестве взятки.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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